Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение и избиение украинского подростка в Париже, которое произошло еще 15 января. По словам президента, злоумышленники должны быть в тюрьме.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

“Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня – украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель – убивать, калечить, изувечить. Юрий с друзьями возвращался из школы, когда на них напали. Парень до сих пор в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, врачи стараются быть очень осторожными в своих прогнозах. Но есть основания надеяться, что он выздоровеет”, – написал президент.

Он отметил, что Украина требует от правоохранительных органов Парижа найти и наказать нападавших: “В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства”.

“Посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации. Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование – необходимые стимулы. Уже есть жесткая реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго. Нападавшие однозначно должны быть в тюрьме”, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что группа неизвестных жестоко избила 14-летнего парня из Украины, он находится в коме. Нападение произошло недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle.

У подростка в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.