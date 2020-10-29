Об этом он сказал перед закрытым заседанием СНБО.
“Главные вопросы. Почему вообще появилось данное решение Конституционного суда Украины? Какие мотивации видим в этом решении мы? Какая законодательная база попала под решение Конституционного суда и чем именно?” – отметил Глава государства.
Также президент обратился в правоохранительные органы с просьбой установить все детали принятия указанного решения Конституционного суда.
“Хочу сказать от себя о тех моментах влияния на работу Конституционного суда Украины. Я хотел бы с просьбой обратиться в правоохранительные органы, чтобы мы получили все детали, которые привели к этому решению и других решений Конституционного суда за последние несколько месяцев”, – сказал он.
Напомним, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что последние решения Конституционного суда Украины не угрожают безвизовому режиму Украины с Европейским союзом. Однако в корне изменить ситуацию можно только путем полного завершения судебной реформы.
- Конституционный суд ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции и отменил ответственность для должностных лиц за ложное декларирование. Соответствующее решение накануне было опубликовано на сайте КСУ.
- Во исполнение решения Конституционного чуда Украины № 13-р / 2020 от 27 октября 2020 Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) 28 октября в 19:00 закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.
- В НАПК проинформировали, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.
- 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне скандала из-за решения КСУ.