Об этом он сказал перед закрытым заседанием СНБО.

“Главные вопросы. Почему вообще появилось данное решение Конституционного суда Украины? Какие мотивации видим в этом решении мы? Какая законодательная база попала под решение Конституционного суда и чем именно?” – отметил Глава государства.

Также президент обратился в правоохранительные органы с просьбой установить все детали принятия указанного решения Конституционного суда.

“Хочу сказать от себя о тех моментах влияния на работу Конституционного суда Украины. Я хотел бы с просьбой обратиться в правоохранительные органы, чтобы мы получили все детали, которые привели к этому решению и других решений Конституционного суда за последние несколько месяцев”, – сказал он.

Напомним, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что последние решения Конституционного суда Украины не угрожают безвизовому режиму Украины с Европейским союзом. Однако в корне изменить ситуацию можно только путем полного завершения судебной реформы.