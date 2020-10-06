Об этом свидетельствует указ президента № 422/2020 от 6 октября.
“Уволить Абромавичуса Айварас с должности генерального директора Государственного концерна “Укроборонпром”, – говорится в документе.
Кроме того, указом № 423/2020 Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности гендиректора “Укроборонпрома”.
Напомним, 11 сентября стало известно, что генеральный директор государственного концерна “Укроборонпром” Айварас Абромавичус написал заявление об отставке.
- Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский может уволить министра обороны Андрея Загороднюка и главу “Укроборонпрома” Айвараса Абромавичуса.