Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
“Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным. Нет “наши – не наши”. Украл – садись”, – прокомментировал Зеленский.
Отметим, что вчера, 25 июня, детективы Национального антикоррупционнго бюро (НАБУ) задержали главу Кировоградской облгосадминистрации и чиновника ОГА по подозрению в получении взятки в размере 1,8 млн гривен.
- 12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды в размере 6 млн долларов для руководства НАБУ и руководителю САП — Назару Холодницкому.
- Рекордную взятку в размере 6 млн долларов за закрытия дела, связанного с бывшим министром природных ресурсов Николаем Злочевским. Трое фигурантов этого дела арестованы.