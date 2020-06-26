Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня, которого поймали на взятке, с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

“Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным. Нет “наши – не наши”. Украл – садись”, – прокомментировал Зеленский.

Отметим, что вчера, 25 июня, детективы Национального антикоррупционнго бюро (НАБУ) задержали главу Кировоградской облгосадминистрации и чиновника ОГА по подозрению в получении взятки в размере 1,8 млн гривен.