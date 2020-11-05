Президент Владимир Зеленский уволил руководителей областных государственных администраций в трех регионах. Ни один из них не проработал и года.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Указом №488/2020 был уволен Виталий Федорив с поста главы Ивано-Франковской ОГА.

Федорив работал в ОГА на различных должностях с 2016 года. В ноябре 2018 он стал заместителем главы ОГА, а с февраля по апрель был временно исполняющим обязанности главы администрации. 24 апреля указом Зеленского Федорив был назначен главой ОГА.

Указом №489/2020 уволен с поста главы ОГА Максим Куцый. Он занимал эту должность почти год – с 11 октября 2019.

Роман Грищенко уволен с поста главы Сумкой ОГА указом №490/2020. Экс-военный прокурор был назначен президентом на эту должность 11 марта. В июле Грищенко получил от Зеленского выговор.