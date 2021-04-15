Про це повідомляється на сайті президента.
У середу, 14 квітня, нардеп, постпред Кабміну в парламенті Василь Мокан проінформував про погодження звільнення Назаренка “за угодою сторін”.
Вже в четвер Зеленський підписав указ про звільнення Назаренка “згідно з поданою ним заявою”.
Виконувати обов’язки голови Кіровоградської обласної державної адміністрації тимчасово буде перший заступник голови ОДА Валерій Жалдак.
Назаренко, коментуючи завершення роботи на посаді, не сповістив про причин ухвалення такого рішення.
“Я йшов на посаду зі своїми принципами в роботі – це відкритість, це розвиток потенціалу і гордості за область. Залишаюся їм вірним. Так само залишаюся в команді президента”, — зазначив він.
- Нагадаємо, Зеленський призначив Назаренка новим очільником Кіровоградської обласної державної адміністрації в серпні 2020 року.