Владимир Зеленский уволил главу райгосадминистрации "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины". Впоследствии соответствующее распоряжение удалили.

Об этом сообщают #Буквы.

Во вторник, 23 марта, на сайте главы государства появилось несколько однообразных распоряжений, касающихся увольнения глав районных государственных администрациях (РГА).

Некоторые из них (№205/2021-рп и №206/2021-рп) были опубликованы, а затем исчезли. Вероятно, их удалили.

В оставшихся основаниями для увольнения были соответствующее заявление уволенного (р. №201, №203, №207) — п.9 ч.1 ст.9 Закона Украины “О местных государственных администрациях”. Или же п.6 ч.2 той же статьи (р. №202, №204).

Однако в вероятно удаленных распоряжениях причина была другая — “в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины”. Об этом свидетельствует кешированная версия страницы с распоряжением №205, после перехода на которую теперь открывается главная страница сайта пресс-службы.

Распоряжением №205 был уволен Владимир Репета, глава Ставищенской районной государственной администрации Киевской области. Его своим распоряжением назначил в 2018 году пятый президент Петр Порошенко.

Как известно, в последнее время ни у одного из украинских президентов не прекращался срок действия полномочий.

Кроме этого, если бы это происходило, смена президента не является основанием для увольнения главы РГА.

Так, согласно ч. 4 ст. 9 Закона Украины “О местных государственных администрациях” в случае избрания нового президента “главы местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых глав местных государственных администраций”.