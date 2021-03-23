Об этом сообщают #Буквы.
Во вторник, 23 марта, на сайте главы государства появилось несколько однообразных распоряжений, касающихся увольнения глав районных государственных администрациях (РГА).
Некоторые из них (№205/2021-рп и №206/2021-рп) были опубликованы, а затем исчезли. Вероятно, их удалили.
В оставшихся основаниями для увольнения были соответствующее заявление уволенного (р. №201, №203, №207) — п.9 ч.1 ст.9 Закона Украины “О местных государственных администрациях”. Или же п.6 ч.2 той же статьи (р. №202, №204).
Однако в вероятно удаленных распоряжениях причина была другая — “в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины”. Об этом свидетельствует кешированная версия страницы с распоряжением №205, после перехода на которую теперь открывается главная страница сайта пресс-службы.
Распоряжением №205 был уволен Владимир Репета, глава Ставищенской районной государственной администрации Киевской области. Его своим распоряжением назначил в 2018 году пятый президент Петр Порошенко.
Как известно, в последнее время ни у одного из украинских президентов не прекращался срок действия полномочий.
Кроме этого, если бы это происходило, смена президента не является основанием для увольнения главы РГА.
Так, согласно ч. 4 ст. 9 Закона Украины “О местных государственных администрациях” в случае избрания нового президента “главы местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых глав местных государственных администраций”.
- На днях пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз опозорилась из-за ошибок в тексте. На этот раз — с деолигархизацией.