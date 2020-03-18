Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации. Ранее он не справился с коммуникацией в ситуации с эвакуацией украинцев из китайского Уханя.

Соответствующий указ №92 / 2020 опубликован на сайте главы государства.

“Уволить Сопеля Игоря Михайловича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению”, – говорится в указе.

Игорь Сопель был назначен на должность председателя Тернопольской областной государственной администрации 1 ноября 2019. Его представил лично Зеленский в пределах своей рабочей поездки в Тернопольскую область. Известно, что он баллотировался на минувших выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу № 166 (Тернопольская область).