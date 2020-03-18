Соответствующий указ №92 / 2020 опубликован на сайте главы государства.
“Уволить Сопеля Игоря Михайловича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению”, – говорится в указе.
Игорь Сопель был назначен на должность председателя Тернопольской областной государственной администрации 1 ноября 2019. Его представил лично Зеленский в пределах своей рабочей поездки в Тернопольскую область. Известно, что он баллотировался на минувших выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу № 166 (Тернопольская область).
- В феврале власти Украины решили эвакуировать граждан страны из Китая в связи со вспышкой коронавируса. 18 февраля в Микулинцах Тернопольской области люди вышли на протест против размещения эвакуированных из Китая в сaнaтории “Медоборы” на обсервацию. Подобная акция прошла и во Львовской области.
- Кроме того, депутаты Тернопольского облсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и тогдашнем премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием не размещать в регионе украинцев и иностранцев, которых эвакуируют из-за коронавируса из китайского Уханя. При этом глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель опровергал, что решение о размещении людей в Тернопольской области согласовано.
- Президент Зеленский впоследствии заявил, что акции против эвакуации имели политическую поддержку, и из-за этого не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия.
- 22 февраля Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА Сопеля.