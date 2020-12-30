Об этом в комментарии #Буквам рассказал юрист Назар Черный.
Как сообщалось, во вторник, 29 декабря, Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности на 2 месяца. Президент подчеркнул, что сделал это “ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса”.
Однако в КСУ предупреждали, что такие действия противоречат Конституции. Юрист также отметил, что этот указ не является законным.
“Зеленский как президент уполномочен издавать указы. Однако полномочий отстранить судью КСУ он не имел, и этим указом фактически их присвоил. Этот указ противоречит Конституции, закону о КСУ и являетсязаведомо незаконным”, — подчеркнул Черный.
Из-за подписания этого указа президента могли бы привлечь к ответственности по меньшей мере по 4 статьям Уголовного Кодекса Украины, отметил юрист. А именно:
- ч.1, ч.2, ч.3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на 10 лет.
- ч.2 ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля). Такое деяние наказывается штрафом на сумму до 8,5 тысяч гривен, ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
- ч.1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица). Санкции статьи предусматривают наложение штрафа до 1,7 тысяч гривен, арест на срок до полугода или ограничение свободы на срок до 3 лет.
- ч.2. ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов). За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, ареста на срок до 6 месяцев, лишения свободы на срок до 3 лет.
- Ранее #Буквы подробно разбирались в том, можно ли отстранить главу КСУ Александра Тупицкого и как это сделать законно.
- Также #Буквы рассказывали, как Зеленский прямо заявлял, что оказывал давление на суд и продолжает это делать, и разбирались, почему ему следовало бы знать “правило Миранды”.