Из-за указа об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого президента Владимира Зеленского могут привлечь к уголовной ответственно по 4 статьям, которыми предусмотрено и наказание в виде лишения свободы.

Об этом в комментарии #Буквам рассказал юрист Назар Черный.

Как сообщалось, во вторник, 29 декабря, Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности на 2 месяца. Президент подчеркнул, что сделал это “ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса”.

Однако в КСУ предупреждали, что такие действия противоречат Конституции. Юрист также отметил, что этот указ не является законным.

“Зеленский как президент уполномочен издавать указы. Однако полномочий отстранить судью КСУ он не имел, и этим указом фактически их присвоил. Этот указ противоречит Конституции, закону о КСУ и являетсязаведомо незаконным”, — подчеркнул Черный.

Из-за подписания этого указа президента могли бы привлечь к ответственности по меньшей мере по 4 статьям Уголовного Кодекса Украины, отметил юрист. А именно:

ч.1, ч.2, ч.3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на 10 лет.

ч.2 ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля). Такое деяние наказывается штрафом на сумму до 8,5 тысяч гривен, ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ч.1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица). Санкции статьи предусматривают наложение штрафа до 1,7 тысяч гривен, арест на срок до полугода или ограничение свободы на срок до 3 лет.

ч.2. ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов). За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, ареста на срок до 6 месяцев, лишения свободы на срок до 3 лет.