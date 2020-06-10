На Президента Украины Владимира Зеленского правоохранители составили админпротокол за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В Нацполиции отметили, что владелец заведения возобновил работу внутренних залов кафе, где обслужили посетителей, несмотря на запрет.

“В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе – Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина”, – сообщили в ведомстве.

Админпротоколы будут переданы на рассмотрение суда. Нарушителям правил карантина грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.