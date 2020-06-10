Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
В Нацполиции отметили, что владелец заведения возобновил работу внутренних залов кафе, где обслужили посетителей, несмотря на запрет.
“В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе – Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина”, – сообщили в ведомстве.
Админпротоколы будут переданы на рассмотрение суда. Нарушителям правил карантина грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.
- Напомним, Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком, Виктором Ляшко и другими чиновниками посетили кафе в Хмельницком. Фото, как они пьют кофе внутри заведения, обнародовала пресс-службаглавы государства.
- При этом, согласно графику выхода из карантина, до 5 июня кафе и рестораны могли работать только на вынос (либо же посетители могут находиться на летних площадках).
- Комментируя инцидент, Виктор Ляшко заявил, что президент заходил в кафе “убедиться в соблюдении норм”, в связи с чем это не нарушение карантина.
- В кафе в Хмельницком, которое накануне, несмотря на карантин, посетил президент Владимир Зеленский, объяснили, что пустили его, потому что “есть нормы культуры”.
- В то же время сам Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам, что готов заплатить штраф, если его действия признают нарушением правил карантина.