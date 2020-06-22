Петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о запрете дистанционного образования во всех учебных заведениях набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Об этом сообщают #Буквы.

25 мая на сайте главы государства появилась петиция с соответствующим запросом, а по состоянию на понедельник, 22 мая, обращение собрало уже 25 000 голосов, необходимых для ее рассмотрения. По состоянию на 13:00 понедельника петицию на сайте главы государства подписали 25 тыс. 507 граждан.

“Дети должны ходить в школу, учиться, общаться со своими сверстниками. Родителям, детям и учителям очень трудно находиться на дистанционном образовании. Дети не смогут получить полноценные знания, находясь дома. Поэтому народ не хочет, чтобы власть приняла закон о дистанционном образовании”, – отмечается в документе.