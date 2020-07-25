Петицию уже подписали 166 человек.
Автор петиции, Тарас Корниюк, просит отменить официальные визиты Президента, поскольку после них “происходят одни несчастья”. При этом, он просит оставить возможность для визита Зеленского в Москву (Россия).
“Вместо официальных визитов пусть привозят его голограмму или транслируют его выступления по смартфону”, – пишет автор петиции.
Он указал, что после визитов Зеленского в Париж, Оман или Прикарпатье – там происходили несчастья. Потому автор просит отменить официальные визиты Президенты ради безопасности граждан.
“Пусть Владимир Зеленский сидит на Банковой в Офисе Президента или на даче. Только если Зеленский когда-то направится на территорию российских оккупантов, то тогда разрешить ему такой визит”, – сказано в тексте петиции.
Чтобы Президент рассмотрел и ответил на петицию, ее должны подписать 25 тысяч граждан.
- Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием “сдержать слово и подать в отставку” собрала необходимое для рассмотрения Главой государство количество голосов.