На сайте Офиса Президента появилась петиция, автор которой просит Главу государства Владимира Зеленского не приезжать с официальными визитами, так как после них происходят несчастья или стихийные бедствия.

Петицию уже подписали 166 человек.

Автор петиции, Тарас Корниюк, просит отменить официальные визиты Президента, поскольку после них “происходят одни несчастья”. При этом, он просит оставить возможность для визита Зеленского в Москву (Россия).

“Вместо официальных визитов пусть привозят его голограмму или транслируют его выступления по смартфону”, – пишет автор петиции.

Он указал, что после визитов Зеленского в Париж, Оман или Прикарпатье – там происходили несчастья. Потому автор просит отменить официальные визиты Президенты ради безопасности граждан.

“Пусть Владимир Зеленский сидит на Банковой в Офисе Президента или на даче. Только если Зеленский когда-то направится на территорию российских оккупантов, то тогда разрешить ему такой визит”, – сказано в тексте петиции.

Чтобы Президент рассмотрел и ответил на петицию, ее должны подписать 25 тысяч граждан.