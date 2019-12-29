Соответствующая петиция опубликована на сайте Офиса президента.

“От имени всех неравнодушных, очень вас прошу, не позвольте закрытия секонд-хендов. Дело в том, что, не каждый может себе позволить пойти в торговый центр и купить новые вещи. Для обычных людей секонд-хенд это хоть какой-то выход из этой ситуации. Спасибо”, – говорится в тексте петиции.

Соответствующая петиция набрала 54 голоса из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще 90 дней.

При этом, на сайте главы государства появилось несколько петиций о запрете секонд-хендов в Украине.