Петиция размещена на сайте Президента Украины.

Автор петиции член общественной организации “Охотники.Рыболовы. Биозащитники” Руслан Карун.

“Охотники.Рыболовы. Биозащитники” просят Зеленского внести изменения в статью 77 (1) Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

“Практически во всех регионах значительно участились случаи сжигания сухой растительности и прежде всего стерни и остатков соломы, камыша. Такие действия приводят к загрязнению воздуха продуктами горения, повреждения лесополос, лесов, уникальной заповедной растительности, наносят значительный ущерб качественному состоянию почв. Гибнут тысячи животных и птицы. Прошу от себя и от членов общественной организации “Охотники.Рыболовы. Биозащитники” усилить ответственность в статье 77 (1) Кодекса Украины об административных правонарушениях, об ответственности за самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков. А именно путем поднятия штрафа в размере не менее 50 тыс грн”, – говорится в петиции.

Чтобы проголосовать за нее нужно пройти по ссылке здесь.

Сейчас за нее проголосовало 2326 украинцев. Чтобы петиция была рассмотрена Владимиром Зеленским, ее должны подписать 25 тыс. человек.

Для сбора подписей еще есть 86 дней.