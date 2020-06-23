Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного центром “Социальный мониторинг” 10-19 июня.

Так на вопрос “Насколько вы доверяете указанным организациям, общественным институтам, отдельным государственным деятелям” 24,8 % респондентов ответили, что вовсе не доверяют президенту Зеленскому, 25,4% – скорее не доверяют. Таким образом, количество тех, кто не доверяет нынешнему Главе государства составляет 50,2%.

При этом скорее доверяют 28,3% и полностью доверяют 13%. Общее количество тех, кто доверяет президенту – 41,3%.

По словам директора Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольги Балакиревой, у Владимира Зеленского “длительное время после избрания держался положительный баланс доверия”. Но с января он начала падать. “И, как вы видите, уже на фоне коронавируса наши последние измерения, которые были в мае и июне, показали изменение этого баланса, и сейчас баланс доверия отрицательный”, – сказала она.

Если по состоянию на май 2019 года баланс доверия (разница между долей тех, кто доверяет и долей тех, кто не доверяет) Зеленскому составлял 34,1%, то сейчас баланс доверия — -8,9%.