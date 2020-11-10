Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют почти 62% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года.

Так, оценивая уровень доверия к политикам и общественным деятелям, большинство респондентов выразили недоверие ко всем, чья фамилия была представлена в опроснике.

В частности, Владимиру Зеленскому не доверяют 61,9% респондентов (35,6% – совсем не доверяют, 26,3% – скорее не доверяют). Доверие президенту выразили 32,8% опрошенных.

Стоит отметить, что согласно июльскому опросу Центра Разумкова, Зеленскому выразили недоверие 48,6% респондентов. Таким образом, уровень недоверия к главе государства с июля вырос на 13,3%.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову сейчас не доверяют 57,3% опрошенных (доверяют 29,8%).

Премьеру Денису Шмыгалю не доверяют 68,7% респондентов (доверяют 12,2%).

Что касается других политиков, то:

• главе МВД Арсену Авакову не доверяют 76,3% респондентов (доверяют 11,9%);

• лидеру “Батькивщины” Юлии Тимошенко не доверяют 77,3% опрошенных (доверяют 16,6%);

• пятому президенту, лидеру “Европейской Солидарности” Петру Порошенко не доверяют 73,1% респондентов (доверяют 21,7%);

• сопредседателю фракции ОПЗЖ Юрию Бойко не доверяют 69,3% (доверяют 21,7%);

• Святославу Вакарчуку не доверяют 70% респондентов (доверяют 18,2%);

• генпрокурору Ирине Венедиктовой не доверяют 61,7% опрошенных (доверяют 6,2%);

• главе Офиса президента Андрею Ермаку не доверяют 59,3% респондентов (доверяют 7,7%);

• главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первому президенту Украины Леониду Кравчуку не доверяют 72,4% опрошенных (доверяют 16,8%);

• нардепу Виктору Медведчуку не доверяют 76,4% респондентов (доверяют 15,5%);

• главе Исполнительного комитета реформ в Украине Михеилу Саакашвили не доверяют 79,6% опрошенных (доверяют 10,2%).

Таким образом, наименьший уровень доверия украинцы выразили к главе ОПУ Андрею Ермаку (доверяют 7,7%) и генпрокурору Ирине Венедиктовой (доверяют 6,2%).

Баланс доверия и недоверия наилучший у Разумкова (-27,5) и Зеленского (-29,1), а наихудший у Авакова (-64,4) и Саакашвили (-69,4).

Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.