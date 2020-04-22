Президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько раз делали тесты на коронавирус COVID-19.

Об этом он рассказал в комментарии “ВBC News Украина”.

Президент рассказал, что в связи с эпидемией коронавируса ограничился круг его общения.

“Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Мое общение, понятное дело, очень ограничено, круг людей, с которыми встречаюсь, – очень сузился”, – рассказал Зеленский.

Также он отметил, что часть президентского Офиса сейчас на карантине. При этом, все, кто приходят в Офис Президента, проходят температурный скрининг.

“Мы обеспечили прохождение тестов для работников. Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все – негативные”, – отметил Зеленский.