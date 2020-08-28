Президент Украины Владимир Зеленский посетил тренировку по карате воспитанников 2-й областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР-2) в городе Кропивницкий. Там ему подарили именной черный пояс.

Об этом сообщили на сайте Главы государства.

Кроме именного черного пояса, Зеленскому также подарили диплом почетного первого дана мастерской степени

На черном поясе, который подарили Зеленскому, вышито его фамилию на японском языке и название вида спорта – “традиционное карате”.

Также Зеленский пообщался с Арианной Мурженко, самой молодой украинкой, которая попала в Книгу рекордов Украины, так как стала чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката. Эту награду девочка получила в прошлом году, в возрасте девять лет.

Как известно, черный пояс означает, что его обладатель является мастером в боевом искусстве.