Соответствующая петиция появилась на сайте Президента.
Автором петиции стала нардеп от фракции “Европейской солидарности” Яна Зинкевич.
В документе отмечается важность переговорного процесса в Минске, но указывается, что переговоры зашли в тупик.
“Путину не нужен мир на Донбассе, ему нужна вассальная Украина. Ему нужна капитуляция. Поэтому он будет делать все возможное, чтобы сохранить весь арсенал средств давления и шантажа Украины от срывов обмена пленными до угроз эскалации боевых действий”, – написала она.
По мнению Зинкевич, авторитет Яроша усилит украинскую позицию в переговорном процессе и поставит на место страну-агрессора.
“Трехсторонней контактной группе нужно придать динамизма. Поэтому вносим предложение Президенту Украины В.Зеленскому назначить председателем украинской делегации политического и общественного деятеля Д.А.Яроша”, – говорится в петиции.
Документ зарегистрирован 13 октября. Для рассмотрения президентом петиция должна в течение 92 дней набрать 25000 голосов. По состоянию на момент публикации петицию подписали 1823 человек.
- 29 сентября Витольд Фокин заявил, что не уверен в том, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.
- Фракции “Европейской Солидарности” и “Голоса” выступили с требованием немедленно уволить Витольда Фокина из ТКГ.
- Также нардепы “Европейской Солидарности” требуют открыть производство по факту госизмены в отношении заместителя главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за увольнение Витольда Фокина с должности заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.
- 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Витольд Фокин был выведен из состава Трехсторонней контактной группы.