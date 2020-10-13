Соответствующая петиция появилась на сайте Президента.

Автором петиции стала нардеп от фракции “Европейской солидарности” Яна Зинкевич.

В документе отмечается важность переговорного процесса в Минске, но указывается, что переговоры зашли в тупик.

“Путину не нужен мир на Донбассе, ему нужна вассальная Украина. Ему нужна капитуляция. Поэтому он будет делать все возможное, чтобы сохранить весь арсенал средств давления и шантажа Украины от срывов обмена пленными до угроз эскалации боевых действий”, – написала она.

По мнению Зинкевич, авторитет Яроша усилит украинскую позицию в переговорном процессе и поставит на место страну-агрессора.

“Трехсторонней контактной группе нужно придать динамизма. Поэтому вносим предложение Президенту Украины В.Зеленскому назначить председателем украинской делегации политического и общественного деятеля Д.А.Яроша”, – говорится в петиции.

Документ зарегистрирован 13 октября. Для рассмотрения президентом петиция должна в течение 92 дней набрать 25000 голосов. По состоянию на момент публикации петицию подписали 1823 человек.