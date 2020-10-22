Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада может самораспуститься в случае, если будет принят закон о пожизненном заключении для коррупционеров.

Об этом Зеленский сообщил в ходе интервью четырем украинским телеканалам.

Журналист спросил президента, существует ли риск того, что парламент самораспустится в случае принятия закона о пожизненном заключении коррупционеров.

“Может быть такой вариант… Если самораспустится Рада, то будет новая Рада”, – сказал Зеленский.

К слову, во время инаугурации в 2019 году Зеленский распустил Верховную Раду 8-го созыва. Депутатам нового созыва парламента президент неоднократно угрожал повторным роспуском.