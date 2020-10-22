Об этом Зеленский сообщил в ходе интервью четырем украинским телеканалам.
Журналист спросил президента, существует ли риск того, что парламент самораспустится в случае принятия закона о пожизненном заключении коррупционеров.
“Может быть такой вариант… Если самораспустится Рада, то будет новая Рада”, – сказал Зеленский.
К слову, во время инаугурации в 2019 году Зеленский распустил Верховную Раду 8-го созыва. Депутатам нового созыва парламента президент неоднократно угрожал повторным роспуском.
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- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение общенационального опроса 25 октября – важное событие, ведь введение реального народовластия было одним из пунктов его предвыборной программы.