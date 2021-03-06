Президент Украины Владимир Зеленский не проявляет политической воли для реальной борьбы с коррупцией.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко в интервью французскому изданию L’Express.

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За время моего президентства мы сделали больше реформ в этой сфере, чем за предыдущие 25 лет. Сюда можно отнести, например, создание Антикоррупционного суда или национализацию ПриватБанка, который был театром масштабных мошенничеств”, – напомнил Порошенко.

Также политик отметил, что действующей власти следовало бы продолжать этот путь борьбы с коррупцией, однако Зеленский и его команда делают шаги назад.

“Сегодня ситуация ухудшилась: у Антикоррупционного бюро связаны руки. Президент не проявляет политической воли для борьбы с коррупцией. Мы видим шаг назад. Это ведет к росту недовольства граждан страны”, – отметил он.

Отмечается, что это интервью Порошенко дал перед тем, как США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщалось ранее, 6 марта США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи.