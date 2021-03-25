Covid-19 Украина

обновлено 25.03.2021 в 17:02

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Зеленский несет персональную ответственность за срыв вакцинации и смерти тысяч людей, – «ЕС»

Партия "Европейская Солидарность" заявила о целесообразности созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за срыва вакцинации и провала борьбы с пандемией.

Четверг, 25 марта 2021, 17:28

Об этом говорится в заявлении политсилы.

В частности, в партии заявили, что команда президента Владимира Зеленского стала вторым по мощности после российского агитпропа источником распространения фейков относительно Петра Порошенко.

Отмечается, что недавно “слуга”-нардеп Михаил Радуцкий обвинил Порошенко в срыве поставок очередной партии индийской вакцины. Однако затем ведущие информационные агентства сообщили о том, что задержки связаны с прекращением экспорта вакцины, введенного правительством Индии.

“В “Европейской Солидарности” считают, что Михаил Радуцкий и Офис президента, откуда ему надиктовали его пост, должны извиниться перед Петром Порошенко за циничные обвинения. Они не по адресу”, – говорится в заявлении.

Также в “ЕС” отметили, что вакцинация в Украине на грани срыва, а борьба власти с пандемией провалена.

“Владимир Зеленский, а не Степанов и Ляшко, несет персональную ответственность за срыв вакцинации, провал борьбы с пандемией, за смерти тысяч людей, за настоящие и будущие карантины и локдауны – учитывая то, что имеющиеся и законтрактованные объемы препаратов в обозримой перспективе не способны разорвать цепь заболеваемости и вернуть страну к нормальной жизни. К концу года, по наиболее оптимистическому сценарию, удастся привить не более 4 миллионов человек – меньше десятой части”, – отмечает “ЕС”

В партии заявили, что летом прошлого года Зеленский должен был сделать вклад в инициированный Евросоюзом фонд по созданию вакцины. Это позволило бы Украине получить качественную вакцину одной из первых. Однако Зеленский этого не сделал.

“Да, за вакцины идет жесткая конкуренция. Это суровая правда. Это конкуренция между президентами и главами правительств разных стран. Зеленский этой конкуренции вполне предсказуемо не выдержал, и это горькая правда”, – говорится в заявлении.

В “ЕС” уверены, что Порошенко смог бы обеспечить страну достаточным количеством вакцины и ввести действенную стратегию борьбы с коронавирусом.

“Европейская Солидарность” еще раз настаивает на созыве заседания СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций, где уже коллективный разум должен найти ответы на вызовы, с которыми не способен справиться сам Зеленский”, – добавили в политсиле.

  • Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca может столкнуться с запретом на экспорт вакцины от коронавируса COVID-19, если не выполнит обязательств перед Евросоюзом.
  • Европейская комиссия ужесточила механизм, позволяющий блокировать экспорт вакцин. Теперь ЕС будет тщательнее проверять страну, в которую собирается поставлять препарат, а также смягчит условия для регистрации.
  • Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India), чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

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