Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте Офиса президента.
Зеленский постановил “ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича – вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины”.
Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть сегодня, 19 марта
Как известно, Михаил Федоров — украинский IT-предприниматель и государственный деятель. В 2014 году он окончил Запорожский национальный университет (социология и управления). В том же году он баллотировался в Верховную Раду от либертарианской партии “5.10”.
В 2015 году Федоров основал компанию SMMSTUDIO, специализировавшуюся на рекламных кампаниях в социальных сетях.
Спустя 4 года он присоединился к команде кандидата в президенты Владимира Зеленского, будучи руководителем digital-направления его кампании. Затем он вновь баллотировался в парламент (на этот раз — от “Слуги народа”, №6 в списке), но стал советником президента по цифровому направлению.
Впоследствии Федоров стал самым молодым министром в истории Украины, будучи назначенным на должность вице-премьера — министра цифровой трансформации.
Федоров является инициатором электронного сервиса государственных услуг “Дия”, поддерживает и продвигает идею построения “цифрового государства”.
- Ранее бывший IT-предприниматель и глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров не смог ответить на вопрос о том, как пропатчить KDE2 под FreeBSD. Однако из ответа на вопрос Соколовой следует, что бывший IT-предприниматель и глава Минцифры не знаком ни с известной в IT-сфере шуткой о KDE2 и FreeBSD, ни с упомянутыми в нем терминами.