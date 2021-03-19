Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

Зеленский постановил “ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича – вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Украины”.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть сегодня, 19 марта

Как известно, Михаил Федоров — украинский IT-предприниматель и государственный деятель. В 2014 году он окончил Запорожский национальный университет (социология и управления). В том же году он баллотировался в Верховную Раду от либертарианской партии “5.10”.

В 2015 году Федоров основал компанию SMMSTUDIO, специализировавшуюся на рекламных кампаниях в социальных сетях.

Спустя 4 года он присоединился к команде кандидата в президенты Владимира Зеленского, будучи руководителем digital-направления его кампании. Затем он вновь баллотировался в парламент (на этот раз — от “Слуги народа”, №6 в списке), но стал советником президента по цифровому направлению.

Впоследствии Федоров стал самым молодым министром в истории Украины, будучи назначенным на должность вице-премьера — министра цифровой трансформации.

Федоров является инициатором электронного сервиса государственных услуг “Дия”, поддерживает и продвигает идею построения “цифрового государства”.