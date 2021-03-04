В четверг, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

Об этом сообщил Офис президента.

Закон предусматривает пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. В течение этого времени украинцы смогут использовать бумажную и электронную трудовую книжку.

В то же время сведения о трудовой деятельности будут вносить работодатели и работники по наложению квалифицированной электронной подписи в виде сканированных копий трудовой, справок и др.

После внесения изменений в бумажную книжку работодатель должен выдать ее оригинал работнику на руки под роспись.

Этот закон также вводит возможность автоматического назначения пенсии с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию. В случае переноса назначения пенсии и продления пребывания в трудовых отношениях, размер пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%.