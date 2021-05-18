Про це повідомили в Офісі президента.

Наголошується, що цей закон імплементує в українське законодавство більшість положень Європейської хартії про участь молоді в суспільному житті на місцевому та регіональному рівні.

“На думку глави держави, оновлення молодіжного законодавства, а також започаткування дієвих фінансових інструментів допоможе створити реальні можливості для кожної молодої людини жити та працювати в Україні”, – йдеться у повідомленні.

Закон має на меті удосконалення системи функціонування вітчизняної молодіжної політики, методів та інструментів її реалізації, зміцнення інституційної спроможності молодіжних та дитячих громадських об’єднань, закріплення європейських підходів до молодіжної політики.

Закон спрямований на роботу із такими групами молоді:

школярі від 14 до 17 років;

молоді люди, які отримали освіту в закладах освіти I – IV рівнів акредитації від 18 до 24 років;

молодь, що працює, віком від 25 до 29 років.

Дія закону поширюватиметься також і на дітей віком від 6 років, оскільки передбачає підтримку дитячих громадських організацій та роботу із дітьми, як потенційними учасниками програм різного спрямування.

Крім того, законом передбачено створення розгалуженої мережі молодіжних центрів, зокрема, центру всеукраїнського рівня. Також запроваджується поняття молодіжних просторів, що можуть створюватись на базі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування та використовуватись з метою здійснення молодіжної роботи, зокрема організації змістовного дозвілля дітей та молоді.