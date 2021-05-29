Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.
Зазначається, що Зеленський підписав закон, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня.
“Документ має на меті створення сприятливих умов для розвитку готельної інфраструктури в Україні та, як наслідок, збільшення популярності внутрішнього туризму. Серед іншого закон дозволяє фізичним особам – підприємцям надавати готельні послуги”, – йдеться повідомленні.
Серед іншого, закон надає право не лише власникам, а й користувачам подавати заяву про встановлення об’єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії. Йдеться про готелі та інші об’єкти, призначені для надання послуг з розміщення людей, заклади харчування, курортні заклади тощо.
При цьому категорії готелям встановлюватиме Державне агентство України з туризму та курортів терміном на п’ять років, а види готелів визначає Кабмін.
Цей закон набирає чинності з 1 січня 2023 року.
Нагадаємо, що раніше Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до закону “Про туризм” щодо розширення кола суб’єктів надання готельних послуг.
- Кабінет Міністрів затвердив постанову “Про реалізацію експериментального проєкту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі”. Таким чином Уряд запроваджує експериментальний проєкт, який дасть змогу отримувати реєстраційні послуги зі створення ФОП без участі держреєстратора.