Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от президентской пенсии. При этом глава государства добавил, что пенсионеры от 80 лет получают достаточно денег.

Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам.

Журналистка спросила президента, есть ли у него какая-то стратегия по повышению социальных выплат для населения. При этом она озвучила статистику омбудсмена о том, что 80% пенсионеров и треть украинцев находятся за чертой бедности.

“Мы сделали первые шаги, согласно тому, что у нас есть. Пенсионеры 80+ получают достаточно большие деньги по сравнению с тем, что было. В следующем году заработает программа 75+ … Мы хотим идти ниже “, – сказал президент.

Зеленский отметил, что бизнес должен выйти из “тени” и начать честно платить налоги. Именно для этого команда президента пытается создать государство в электронном формате. Тогда в государственном бюджете появятся деньги для повышения пенсий и других социальных выплат.

Также президент пообещал отказаться от президентской пенсии.

“Я откажусь от президентской пенсии, если людям нечего будет есть. Зачем мне такая пенсия?” – добавил Зеленский.