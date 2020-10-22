Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам.
Журналистка спросила президента, есть ли у него какая-то стратегия по повышению социальных выплат для населения. При этом она озвучила статистику омбудсмена о том, что 80% пенсионеров и треть украинцев находятся за чертой бедности.
“Мы сделали первые шаги, согласно тому, что у нас есть. Пенсионеры 80+ получают достаточно большие деньги по сравнению с тем, что было. В следующем году заработает программа 75+ … Мы хотим идти ниже “, – сказал президент.
Зеленский отметил, что бизнес должен выйти из “тени” и начать честно платить налоги. Именно для этого команда президента пытается создать государство в электронном формате. Тогда в государственном бюджете появятся деньги для повышения пенсий и других социальных выплат.
Также президент пообещал отказаться от президентской пенсии.
“Я откажусь от президентской пенсии, если людям нечего будет есть. Зачем мне такая пенсия?” – добавил Зеленский.
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