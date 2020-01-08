Об этом сообщила пресс-служба президента через свой телеграмм-канал.
Самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” ( “МАУ”) разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
Ни один из пассажиров не выжил.
Точная причина аварии неизвестна. Но как версии называют неисправность самолета и ошибочный удар иранских ПВО. Черный ящик самолета уже вроде бы нашли.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, были 176 человек. Выживших нет.