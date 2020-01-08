Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба президента через свой телеграмм-канал.

Самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” ( “МАУ”) разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Ни один из пассажиров не выжил.

Точная причина аварии неизвестна. Но как версии называют неисправность самолета и ошибочный удар иранских ПВО. Черный ящик самолета уже вроде бы нашли.