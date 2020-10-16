Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось достичь глобального прогресса на Донбассе. Среди главных побед он назвал перезагрузку переговорного процесса между сторонами и освобождение пленных.

Об этом Зеленский рассказал в интервью турецкому информационному агентству Demirören, сообщает Офис президента.

Президент отметил, что “разговор дипломатов всегда лучше, чем” разговор “пушек”. Он напомнил о том, что уже более 80 дней на линии соприкосновения соблюдается режим прекращения огня, несмотря на провокационные обстрелы позиций ВСУ со стороны боевиков.

Зеленский уверен, что война на Донбассе может завершиться в любой день, но все зависит от позиции России.

“Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории “, – сказал президент.