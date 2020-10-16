Об этом Зеленский рассказал в интервью турецкому информационному агентству Demirören, сообщает Офис президента.
Президент отметил, что “разговор дипломатов всегда лучше, чем” разговор “пушек”. Он напомнил о том, что уже более 80 дней на линии соприкосновения соблюдается режим прекращения огня, несмотря на провокационные обстрелы позиций ВСУ со стороны боевиков.
Зеленский уверен, что война на Донбассе может завершиться в любой день, но все зависит от позиции России.
“Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории “, – сказал президент.
- 13 октября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время проведения местных выборов 25 октября украинцам на избирательных участках поставят пять вопросов.
- В Офисе президента заверили, что анонсированній президентом Владимиром Зеленским опрос в день проведения местных выборов не будет иметь прямых юридических последствий.
- В Комитете избирателей Украины также отметили, что проведение опросов в день голосования на местных выборов 25 октября противоречит Избирательному кодексу.