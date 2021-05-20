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Зеленський про Порошенка: «Я вже став його вироком»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже став “вироком” для свого попередника, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.

Четверг, 20 мая 2021, 14:28

Про це він заявив під час пресконференції, інформують #Букви.

Відповідаючи на питання журналіста Дмитра Гордона про те, чи є у нього з Порошенком якісь домовленості, натякаючи на умовну недоторканність, Зеленський відповів:

“Я вже став його вироком. Він просто не хоче усвідомити, що сталося”.

За словами президента, Порошенко зробив багато серйозних і поганих речей за час своєї каденції, але від конкретики ухилився.

“Все це добіжить, все це карма. Я не хочу говорити про деталі, про їх кроки, операції, бізнес, спеціальні блокади для того, щоб заробляти гроші. Я вважаю, що найстрашніше, що він сам не розуміє, що для нього людина – це ніщо. І це не можна виправити. Я став реальним вироком для нього, коли я пішов в президенти”, – сказав Зеленський.

При цьому президент наголосив, що у нього з Порошенком немає “ніяких сентиментів і розмов”.

“Хоча він дуже хотів. Ця людина вже не приходить, я дуже радий, мені так легше жити й працювати. Вони всі зі мною хочуть домовлятися, але я людина, яка неспроможна на це”, – резюмував він.

Раніше анонсувалася пресконференція президента України Володимира Зеленського. Перед подією на місці проведення вишикувались у чергу журналісти.

  • Під час пресконференції Зеленський заявив, що одним із пріоритетів його роботи – це побудувати країну без олігархів.
  • Також Зеленський анонсував проведення великого військового параду з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України.
  • Президент Володимир Зеленський не зміг прямо відповісти, чи очікувати введення санкцій проти олігархів Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа.
  • Раніше Зеленський оцінив ймовірність того, що у його команді з’являться Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман.
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко

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