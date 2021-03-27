Зеленский о Тупицком: Может отправляться на заслуженный отдых

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что указ был отменен по результатам аудита указов Януковича, проведенного во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны.

“Сегодня есть первые результаты. Речь идет о двух указах Януковича – от 14 мая и 17 сентября 2013 о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указы мной отменено. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых”, – заявил Зеленский.

Также он добавил, что если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, то это не значит, что “лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины могут расслабиться и спать спокойно”.

Напомним, указ о назначении Тупицкого был подписан бывшим президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года. Сегодня Зеленский его отменил.

В то же время, юрист Назар Черный заявил, что отмена президентом Украины Владимиром Зеленским указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины является абсолютно незаконным.