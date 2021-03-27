Зеленский о Тупицком: Может отправляться на заслуженный отдых

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский отметил, что указ был отменен по результатам аудита указов Януковича, проведенного во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны.
“Сегодня есть первые результаты. Речь идет о двух указах Януковича – от 14 мая и 17 сентября 2013 о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указы мной отменено. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых”, – заявил Зеленский.
Также он добавил, что если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, то это не значит, что “лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины могут расслабиться и спать спокойно”.
Напомним, указ о назначении Тупицкого был подписан бывшим президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года. Сегодня Зеленский его отменил.
В то же время, юрист Назар Черный заявил, что отмена президентом Украины Владимиром Зеленским указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины является абсолютно незаконным.
Отстранение Тупицкого
Как сообщалось ранее, 24 декабря глава Конституционного суда Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Он является подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля. Он не явился.
29 декабря президент подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца по ходатайству Офиса генпрокурора.
КСУ не признал отстранение Тупицкого указом Зеленского и заявил, что президент нарушил 8 статей Конституции. КСУ назвал указ “юридически ничтожным” и таким, что “не может подлежать исполнению”. В Офисе президента заявили, что ничтожным является заявление КСУ.
5 января Конституционный суд рассмотрел указ и призвал президента придерживаться требований Конституции.
Несмотря на это 26 февраля президент Зеленский еще на месяц продлил срок отстранения Тупицкого.
- Этим событиям предшествовало скандальное решение КСУ об отмене уголовной ответственности за ложное декларирование и полномочий Нацагентства по предупреждению коррупции.
- Президент сначала выступал за перезагрузку суда и отстранение Тупицкого от должности, а затем подписал незаконный указ о его отстранении.