Во вторник, 22 февраля, активист Сергей Стерненко был приговорен к 7 годам и 3 месяцам заключения. После оглашения приговора осужденный позвонил президенту Владимиру Зеленскому и "поблагодарил" за приговор, а также заявил, что тот предлагал ему государственную должность.

Об этом сообщают #Буквы.

Президент взял трубку и спросил: “А чего вы звоните?”

Стерненко ответил: “Спасибо за приговор!”

Однако пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергла слова Стерненко. Она заявила, что Зеленский никогда не предлагал активисту должностей.

“Президент Украины не предлагал Сергею Стерненку никаких должностей, поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности”, – заявила Мендель в комментарии УП.

Также она отметила, что президент Зеленский не вмешивается в расследование и не давит на правоохранительные органы в любом деле, а “публичные заявления, которыми президента пытаются привлечь к этой истории, являются политизацией дела”.

“Никаких звонков от указанного осужденного президент не получал”, – сказала она.

На этом инцидент не закончился, поскольку адвокат Стерненка Маси Найем заявил в Facebook, что лично присутствовал на встрече с президентом, когда он предлагал активисту должность.

“Я лично был на встрече, на которой президент предлагал ему (Стерненку, – ред.) должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек”, – написал Найем.

В комментарии изданию адвокат добавил, что встреча состоялась в 2019 году. На ней, в частности, присутствовал тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан. Должность касалась правоохранительных органов.

Дело Стерненко

24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать.

25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.

В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.

11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года. Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.

В Службе безопасности Украины подробно рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.

25 августа Верховный суд отказал активисту Сергею Стерненко в направлении уголовного производства для рассмотрения в суд в Киеве. Дело будет рассматриваться в Одессе.

31 августа суд перенес подготовительное судебное заседание по делу Стерненко.