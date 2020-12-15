Соответствующее переписку депутатов зафиксировал фотокорреспондент букв.
Также факт встречи подтвердили депутаты.
Выступление президента запланировано на 18 часов и продлится полчаса.
После этого будет выступление заместителя главы “Нафтогаза” Юрия Витренко, которого рассматривают как кандидата на должность первого вице-премьера. Данный факт, по слухам, вызвал недовольство у Рината Ахметова, но не против такого назначения Игорь Коломойский.
У кандидата будет 10 минут на презентацию, а у фракции 20 минут на вопросы.
Также фракции, как узнали # Буквы, еще раз предлагают поддержать Сергея Шкарлета на должность министра образования, которого провалили весной, а Юлию Лапутину – на министра ветеранов.
Юлия Лапутина – генерал-майор СБУ, кандидат психологических наук, контрразведчица.