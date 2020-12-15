Фракция «Слуги народа» проведет сегодня встречу с президентом Владимиром Зеленским в Парковом, где рассмотрят кадровые вопросы.

Соответствующее переписку депутатов зафиксировал фотокорреспондент букв.

Также факт встречи подтвердили депутаты.

Выступление президента запланировано на 18 часов и продлится полчаса.

После этого будет выступление заместителя главы “Нафтогаза” Юрия Витренко, которого рассматривают как кандидата на должность первого вице-премьера. Данный факт, по слухам, вызвал недовольство у Рината Ахметова, но не против такого назначения Игорь Коломойский.

У кандидата будет 10 минут на презентацию, а у фракции 20 минут на вопросы.

Также фракции, как узнали # Буквы, еще раз предлагают поддержать Сергея Шкарлета на должность министра образования, которого провалили весной, а Юлию Лапутину – на министра ветеранов.

Юлия Лапутина – генерал-майор СБУ, кандидат психологических наук, контрразведчица.