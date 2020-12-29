Covid-19 Украина

обновлено 29.12.2020 в 19:01

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Зеленский присвоил звания Героев Украины членам экипажа самолета МАУ, который разбился в Иране

Во вторник, 29 декабря, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” членам экипажа рейса PS752 АО МАУ, погибших в результате авиакатастрофы 8 января 2020 года в небе над Тегераном.

Вторник, 29 декабря 2020, 20:30

Соответствующий указ № 600/2020 опубликован на сайте президента.

В частности, звание Героев Украины посмертно присвоили:

  • Гапоненко Владимиру Ивановичу – командиру воздушного судна;
  • Лыхно Денису Михайловичу – бортпроводнику;
  • Матькову Игорь Валерьевичу – старшему бортпроводнику;
  • Микитюк Марии Михайловне – бортпроводнику;
  • Наумкину Алексею Евгеньевичу – командиру воздушного судна – пилоту-инструктору;
  • Овчарук Валерии Евгеньевне – бортпроводнику;
  • Сологуб Юлии Николаевне – бортпроводнику;
  • Статник Екатерине Олеговне – старшему бортпроводнику;
  • Хоменко Сергею Анатольевичу – второму пилоту.

Президент отметил, что звания присвоены “за героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга”.

Катастрофа самолета МАУ

Напомним, 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).

16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.

В июле во Франции специалисты завершили расшифровку данных “черных ящиков” сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.

  • 19 октября в Тегеране стартовал второй раунд переговоров о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ.
  • По итогам переговоров Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета Международных авиалиний Украины” под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.
  • 21 октябре стало известно, что в течение недели украинское следствие должно получить подробную информацию о результатах расследования авиакатастрофы.
Теги: Зеленський, Зеленський, Иран, катастрофа МАУ, катастрофа

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