В четверг, 25 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поздравил Маркарову с должностью и отметил, что она имеет три преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.

Маркарова займется налаживанием диалога украинских властей с администрацией Джо Байдена, а также будет поддерживать постоянную связь с американскими законодателями для укрепления двухпартийной поддержки Украины.

Зеленский отметил важность участия США в процессе урегулирования конфликта на Донбассе и деоккупации Крыму. Также президент и новый посол говорили о необходимости усиления санкций США против России, в частности по проекту “Северный поток – 2”.

“Принципиально важна и поддержка Вашингтоном евроатлантического курса Украины, прежде всего в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине ПДЧ”, – говорится в сообщении.

Что известно об Оксане Маркаровой?

Оксана Маркарова родилась 28 октября 1976 года в городе Ровно. В 1993-1998 годах училась в Национальном университете “Киево-Могилянская Академия”, где получила степень бакалавра и магистра по экологии.

В 1999-2001 годах училась Индианском Университете в Блумингтоне (штат Индиана). Там она получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли (MPA).

Маркарова работала в Международном фонде избирательных систем и консалтинговой компании Chemonics Intl. Inc.

В 2000 году в США проходила практику во Всемирном банке.

После стажировки Маркарова возглавила инвестиционную группу ИВС, где работала до 2014 года.

С 2015 года Оксана Маркарова начала карьеру на государственной службе. В частности, она занимала должности заместителя министра финансов Украины, руководителя аппарата Министерства финансов, а в 2016 году стала первым заместителем министра финансов Александра Данилюка.

В июне 2018 года Данилюк ушел в отставку, а Маркарова стала и.о. министра финансов Украины. В ноябре того же года Рада проголосовала за ее назначение министром на постоянной основе.

За время работы в Минфине Маркарова инициировала создание офиса привлечения и содействия инвестициям UkraineInvest и крупнейшего портала открытых данных в секторе публичных финансов – еДата.

В марте 2020 года Маркарова оставила должность автоматически после отставки премьера Алексея Гончарука.

После отставки с поста министра Маркарова основала Фонд развития рынка капитала и запустила стартап Archidata.