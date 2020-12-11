Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В частности, президент выразил надежду, что профессионализм и опыт Резниченко помогут ему развивать регион.

Валентин Резниченко родился в 1972 году в Днепре. Чиновник закончил Государственную металлургическую академию Украины и получил специальность “инженер по автоматизации”. В 2018 году Резниченко получил степень магистра в Днепропетровском региональном институте государственного управления НАГУ при Президенте Украины по специальности “государственное управление”. Кандидат юридических наук.

В 2015 году Резниченко стал главой Запорожской областной государственной администрации, а с марта 2015-го по июль 2019 года был главой Днепропетровской облгосадминистрации.

В интервью #Буквам в 2016 году Резниченко рассказывал о своих успехах на посту главы Днепропетровской ОГА. В частности, чиновник отметил, что Днепропетровская область выполнила план доходов благодаря децентрализации и эффективной системе налогов.

Также он рассказал, что умеет находить общий язык с активистами. Особенно актуальной проблема взаимоотношений с активистами стала именно в 2015 году, когда Резниченко возглавил область. Он отметил, что “умеет им отказывать” и находить общий язык.

Кроме того, Резниченко прокомментировал достижения своего предшественника Игоря Коломойского и рассказал, почему здание ОГА в 2014 году превратилась в военный штаб. Подробнее вы можете прочитать в полной версии интервью.