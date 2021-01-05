Covid-19 Украина

обновлено 05.01.2021 в 15:02

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Зеленский разбогател на 4,6 млн гривен благодаря роялти от двух ООО

Президент Украины Владимир Зеленский обновил декларацию доходов. В частности, он задекларировал 4,6 млн гривен роялти.

Вторник, 5 января 2021, 16:27

Об этом свидетельствуют данные декларации президента.

Отмечается, что 30 декабря 2020 года Зеленский получил 4 миллиона 354 тысяч 832 гривны роялти от ООО “Квартал-95”. Также он получил выплату в размере 235 тысяч гривен роялти от ООО “Киностолица”.

Напомним, что 7 июля президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении законодательства. Он вовремя не задекларировал покупку и продажу облигаций внутреннего госзайма.

Отметим, за это нарушение предусмотрена ответственность согласно статье 172-6 Административного кодекса (Нарушение требований финансового контроля). Санкция – штраф от 850 до 1700 гривен.

Теги: Зеленський, Квартал 95, роялті

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