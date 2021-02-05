Об этом нардеп заявил в своем видео.
Напомним, что в обнародованных Деркачем аудиозаписях, Джо Байден потребовал от Петра Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина из-за провала реформ. Также политики обсуждали дело компании Burisma, в которой фигурирует Хантер Байден, сын Джо Байдена.
По словам Лероса, Офис президента знал о наличии “пленок Байдена” и договорился с Деркачем об их обнародовании. За эту “услугу” Зеленский позволил Деркачу установить контроль над “Энергоатомом”.
“Именно эту монополию (” Энергоатом “) называют платой Зеленского за публикацию “пленок Байдена”. Понимаете, отдать такую стратегическую монополию не могли без согласования Зеленского. Если бы господин Деркач делал свои пресс-конференции по “пленкам Байдена” без разрешения Офиса президента, Зеленский сразу бы его снял с многомиллиардных потоков”, – заявил Лерос.
Нардеп также рассказал, что после назначения на должность в.и.о. директора компании Петра Котина, Деркач назначил в руководящий состав “Энергоатома” своих людей.
“Вице-президентами “Энергоатома” стали: Герман Галущенко, которого называют крестником Деркача и Якоб Хартмут, за которым тянется устойчивый кремлевский шлейф. Еще одного давнего соратника Деркача Олега Бояринцева назначили руководить кадрами “Энергоатома”, а жену главы Киевской области Людмилу Володину назначили в “Энергоатом” исполнительным директором по правовому обеспечению”, – отметил Лерос.
По его данным, за 7 месяцев “Энергоатом” потерпел огромные убытки. Речь идет о 6-8 млрд гривен.
Прибыли компании перетекли к трейдерам олигархов. По словам нардепа, первое с чего начал “Энергоатом”, после назначения на должность руководителя Котина и вице-президента Галущенко, это продавать электрическую энергию себе в убыток.
“Энергоатом” продает электрическую энергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а трейдеры олигархов уже реализуют электрическую энергию конечным потребителям в разы дороже цены закупки у “Энергоатома”.
“Приведу вам пример. Согласно уголовному делу НАБУ, 21 декабря 2020 года, вице-президент Якоб Хартмут лично реализовал электроэнергию по нерыночной цене, причинив ущерб “Энергоатому” около 2,4 млрд грн. Только по этой схеме у государства украли 2,4 млрд грн”, – добавил нардеп.
Кроме того, Лерос обратил внимание на персону вице-президента Якоба Хартмута. По его данным, СНБО даже рассматривало введение персональных санкций против него, поскольку он задекларировал акции российской компании, которая строила линии электропередач в аннексированный Крым. Однако этого так и не произошло, ведь “вмешался кто-то влиятельный, как и в деле Олега Татарова”.
Хартмут более 10 лет работал в Москве и даже был в наблюдательном совете “Мосэнерго”.
- Ранее стало известно, что управление над “Энергоатомом”, “Укргидроэнерго”, Нижнеднестровской ГЭС и тремя теплоэлектроцентралями переходит непосредственно Кабинету Министров.