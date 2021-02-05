Народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что обнародование так называемых "пленок Байдена" нардепом Андреем Деркачем было санкционировано Офисом президента.

Об этом нардеп заявил в своем видео.

Напомним, что в обнародованных Деркачем аудиозаписях, Джо Байден потребовал от Петра Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина из-за провала реформ. Также политики обсуждали дело компании Burisma, в которой фигурирует Хантер Байден, сын Джо Байдена.

По словам Лероса, Офис президента знал о наличии “пленок Байдена” и договорился с Деркачем об их обнародовании. За эту “услугу” Зеленский позволил Деркачу установить контроль над “Энергоатомом”.

“Именно эту монополию (” Энергоатом “) называют платой Зеленского за публикацию “пленок Байдена”. Понимаете, отдать такую ​​стратегическую монополию не могли без согласования Зеленского. Если бы господин Деркач делал свои пресс-конференции по “пленкам Байдена” без разрешения Офиса президента, Зеленский сразу бы его снял с многомиллиардных потоков”, – заявил Лерос.

Нардеп также рассказал, что после назначения на должность в.и.о. директора компании Петра Котина, Деркач назначил в руководящий состав “Энергоатома” своих людей.

“Вице-президентами “Энергоатома” стали: Герман Галущенко, которого называют крестником Деркача и Якоб Хартмут, за которым тянется устойчивый кремлевский шлейф. Еще одного давнего соратника Деркача Олега Бояринцева назначили руководить кадрами “Энергоатома”, а жену главы Киевской области Людмилу Володину назначили в “Энергоатом” исполнительным директором по правовому обеспечению”, – отметил Лерос.

По его данным, за 7 месяцев “Энергоатом” потерпел огромные убытки. Речь идет о 6-8 млрд гривен.

Прибыли компании перетекли к трейдерам олигархов. По словам нардепа, первое с чего начал “Энергоатом”, после назначения на должность руководителя Котина и вице-президента Галущенко, это продавать электрическую энергию себе в убыток.

“Энергоатом” продает электрическую энергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а трейдеры олигархов уже реализуют электрическую энергию конечным потребителям в разы дороже цены закупки у “Энергоатома”.

“Приведу вам пример. Согласно уголовному делу НАБУ, 21 декабря 2020 года, вице-президент Якоб Хартмут лично реализовал электроэнергию по нерыночной цене, причинив ущерб “Энергоатому” около 2,4 млрд грн. Только по этой схеме у государства украли 2,4 млрд грн”, – добавил нардеп.

Кроме того, Лерос обратил внимание на персону вице-президента Якоба Хартмута. По его данным, СНБО даже рассматривало введение персональных санкций против него, поскольку он задекларировал акции российской компании, которая строила линии электропередач в аннексированный Крым. Однако этого так и не произошло, ведь “вмешался кто-то влиятельный, как и в деле Олега Татарова”.

Хартмут более 10 лет работал в Москве и даже был в наблюдательном совете “Мосэнерго”.