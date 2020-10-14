Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Владимир Зеленский отметил патриотизм и отвагу каждого военного.

“У вас  самая сложная, самая  патриотическая работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, – возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом”, – сказал президент.

Зеленський у День захисника України вручив нагороди воїнам на передовій

Зеленський у День захисника України вручив нагороди воїнам на передовій

Зеленский вручил военным награды и ценные подарки по случаю праздника. Также он попросил их беречь себя и Украину.

Отмечается, что президент заслушал оперативный доклад о состоянии дел на линии соприкосновения, а также ознакомился с планом разминирования участков на Донбассе.

Зеленський у День захисника України вручив нагороди воїнам на передовій

Зеленський у День захисника України вручив нагороди воїнам на передовій

Зеленський у День захисника України вручив нагороди воїнам на передовій

Зеленський у День захисника України вручив нагороди воїнам на передовій

Зеленський у День захисника України вручив нагороди воїнам на передовій

Зеленський у День захисника України вручив нагороди воїнам на передовій

Фото: ОП

  • 14 октября по случаю Дня защитника Украины президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших во время военных действий за независимость нашей страны. Так, глава государства в окружении охраны возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в центре Киева. В церемонии принял участие и глава Офиса президента Андрей Ермак.