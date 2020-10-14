14 октября в День защитника Украины президент Украины Владимир Зеленский посетил воинов на передовой. Во время рабочей поездки в Донецкую область президент вручил государственные награды и ценные подарки воинам, которые защищают независимость Украины в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Владимир Зеленский отметил патриотизм и отвагу каждого военного.

“У вас самая сложная, самая патриотическая работа. Вы защищаете нашу независимость, суверенитет. Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, – возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом”, – сказал президент.

Зеленский вручил военным награды и ценные подарки по случаю праздника. Также он попросил их беречь себя и Украину.

Отмечается, что президент заслушал оперативный доклад о состоянии дел на линии соприкосновения, а также ознакомился с планом разминирования участков на Донбассе.

Фото: ОП