ЗеПорушення

48

Всего нарушений

13

Максимум без нарушений
13:46 Зеленський пояснив, чому святкував день народження у квартирі бізнес-партнера Коломойського
13:25 Зеленський анонсував «закон про олігархів» наступного тижня і пояснив, як їх визначатимуть
13:06 Зеленський заявив, що «за добу жодного летального випадку» від COVID-19
12:57 Хейтери Ілона Маска випустили токен StopElon
12:24 Конгресменів США просили зустрітися з Єрмаком, як із «другою найвпливовішою особою в Україні». Зустріч не відбулася
12:19 Понаднормова робота вбиває сотні тисяч людей щороку – дослідження
Эксклюзив
12:01 Журналісти збираються на пресконференцію Зеленського в ангарі ДП «Антонов»: фото
11:38 Принцеса Беатріс чекає на первістка
Эксклюзив
11:17 День вишиванки-2021 у Верховній Раді: які вбрання обрали нардепи
10:55 Ляшко запевнив, що до кінця 2021 року «всі охочі вакцинуватися проти COVID-19 зможуть це зробити»
09:22 Вийшов офіційний трейлер спеціального епізоду «Друзів»: відео
08:33 В Україні за минулу добу зафіксовано 5165 нових випадків COVID-19
07:44 20 травня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:15 Сьогодні у більшості областей України очікуються дощі, подекуди з грозами
02:04 В Colonial Pipeline підтвердили, що заплатили хакерам викуп
01:29 В Німеччині підтвердили, що США відмовились від санкцій проти «Північного потоку-2»
00:45 Зеленський звільнив посла в Туреччині
00:32 Актор Біллі Портер розповів, що 14 років живе з ВІЛ

19 мая

23:29 Нетаньягу та Байден обговорили конфлікт у секторі Гази
23:19 Рада планує вдосконалити процедуру ліквідації банків: закон ухвалено за основу
22:59 «Укрпошта» відключає банківські термінали у відділеннях
22:48 США виступили проти мілітаризації Арктики
21:58 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 19 травня
21:55 Байден особисто провів тест-драйв нового електропікапа F-150 Lightning від Ford

Зеленський ухилився від прямої відповіді на питання щодо санкцій проти Коломойського

Президент України Володимир Зеленський не зміг прямо відповісти, чи очікувати введення санкцій проти олігархів Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа.

Четверг, 20 мая 2021, 13:19

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, журналіст міжнародного агентства Reuters на пресконференції президента запитав, чи планує Рада нацбезпеки і оборони запроваджувати санкції проти Коломойського і Фірташа.

“Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас, як ваш колега рекламував свою програму, а я вам – нашу. Дивіться нас щоп’ятниці”, – заявив Зеленський.

Раніше анонсувалася пресконференція президента України Володимира Зеленського. Перед подією на місці проведення вишикувались у чергу журналісти.

  • Під час пресконференції Зеленський заявив, що одним із пріоритетів його роботи – це побудувати країну без олігархів.
  • Також Зеленський анонсував проведення великого військового параду з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України.

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook