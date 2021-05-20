Зеленський ухилився від прямої відповіді на питання щодо санкцій проти Коломойського

Президент України Володимир Зеленський не зміг прямо відповісти, чи очікувати введення санкцій проти олігархів Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, журналіст міжнародного агентства Reuters на пресконференції президента запитав, чи планує Рада нацбезпеки і оборони запроваджувати санкції проти Коломойського і Фірташа.

“Ви побачите ще багато всього. Дивіться нас, як ваш колега рекламував свою програму, а я вам – нашу. Дивіться нас щоп’ятниці”, – заявив Зеленський.