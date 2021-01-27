Президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект №4288 "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству".

Об этом свидетельствуют данные о статусе законопроекта на сайте Верховной Рады.

Известно, что законопроект был отозван 27 января. Его сняли с рассмотрения парламента.

Напомним, что президентский законопроект №4288 “О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству” был внесен в ВР 29 октября как неотложный. Тогда профильный комитет его не рассмотрел.

В президентском проекте закона две статьи: “Неправосудность решения, принятого в собственных интересах” и “Восстановление конституционного судопроизводства”.

Во-первых, Зеленский предлагает признать решение КСУ от 27 октября 2020 года “ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов”.

Кроме того, инициируется возвращение редакции закона “О предотвращении коррупции” и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

Во-вторых, он предлагает прекратить полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия скандального решения.

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.