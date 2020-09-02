Зеленский считал неисключение Лероса предательством, а Борисыч обозвал его «п*дор»

Об этом свидетельствует переписка депутатов группы Юрия Киселя. Последний, как известно, является главой транспортного комитета и недавно выкупил дом президента.

«Сейчас в зале у Давида на руках есть подписные листы на исключение Гео из фракции. С Президентом согласовано. И он считает, что неисключение Гео из фракции, это будет предательством партии по отношению к нему!», – написал Кисель.

Также во вторник нардеп «Слуги народа» Андрей Костин получил сообщение от некоего Борисыча: «А у меня есть вопрос, есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как Президента и меня этот пидор поливает грязью», – написал Борисыч. (Отчество Борисович носит Ермак, которого Лерос обвинил с трибуны Рады в коррупции).

В ответ депутат пообещал вечером написать пост, чего так и не сделал.