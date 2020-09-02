Зеленский считал неисключение Лероса предательством, а Борисыч обозвал его «п*дор»

Об этом свидетельствует переписка депутатов группы Юрия Киселя. Последний, как известно, является главой транспортного комитета и недавно выкупил дом президента.
«Сейчас в зале у Давида на руках есть подписные листы на исключение Гео из фракции. С Президентом согласовано. И он считает, что неисключение Гео из фракции, это будет предательством партии по отношению к нему!», – написал Кисель.
Также во вторник нардеп «Слуги народа» Андрей Костин получил сообщение от некоего Борисыча: «А у меня есть вопрос, есть кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как Президента и меня этот пидор поливает грязью», – написал Борисыч. (Отчество Борисович носит Ермак, которого Лерос обвинил с трибуны Рады в коррупции).
В ответ депутат пообещал вечером написать пост, чего так и не сделал.
- Во вторник Гео Лерос выступил с трибуны и обвинил президента и его окружение в крышевании коррупции.
По его словам, Зеленский теперь возглавляет «кланы Януковича» в парламенте. Политик обвинил Зеленского в кумовстве, имея в виду, в том числе и назначение Ивана Баканова на должность председателя СБУ.
Лерос назвал руководителя Офиса президента Андрея Ермака «главным коррупционером в государстве», а также агентом российской разведки. Лерос убежден, что Ермак согласовывает с Зеленским свои действия.
«Именно Ермак раздает по телефону указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на должности и кого увольнять. Судебная ветвь власти стала прислужником президента даже в рейдерском захвате НАБУ. Зеленский декларировал: сдача национальных интересов не может быть предметом никаких переговоров. Это звучит как издевательство сегодня, когда Офис президента возглавляет господин Ермак – агент ГРУ Российской Федерации, который через Кравчука и Фокина тестирует запланированную измену», – заявил он.
- Вечером того же дня «Слуги» собрали подписи за исключение Лероса из фракции.
- За последние пол Гео Лерос был главным изобличителем Ермака. Напомним, в марте нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал серию видео, как якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака — Денис Ермак — “торгует” госдолжностями и обсуждает кандидатов. Лерос обвинил Ермака в коррупции и направил по этому поводу обращение в НАБУ.
- В августе народному депутату от “Слуги народа” Гео Леросу подожгли автомобиль.