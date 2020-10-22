Политики старого поколения десятками лет пытались отговорить народ от земельной реформы, пугая тем, что украинские земли купят иностранцы. Однако у них были личные мотивы.

Об этом в интервью четырем каналам сообщил президент Владимир Зеленский, передает Офис президента.

Зеленский отметил, что за 29 лет независимости Украины из 7 млн ​​га сельскохозяйственных земель в государственной собственности осталось чуть больше 2 млн га, еще 5 млн га украли.

Более 2 га сельскохозяйственных земель президент отдал в подчинение ОТГ. Общины смогут получать прибыль от этих земель и использовать эти деньги на свое развитие.

Зеленский добавил, что политики выступали против свободного оборота земли, ведь через “серые” схемы разворовывали эту землю.

“Мы проанализировали, как, извините за выражение, “промывали” мозг людям касательно земельной реформы. Затем мы сменили главу Госгеокадастра, который сразу открыл все цифры – пять миллионов гектаров украли. Осталось чуть больше двух миллионов гектаров земель. Всего было семь миллионов гектаров. Где еще пять? Их украли”, – отметил президент.

По его словам, некоторые политики, которые причастны к хищению земель, сейчас находятся в Верховной Раде. Их имена Зеленский не озвучил.