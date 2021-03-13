Об этом он заявил на XI съезде партии “Слуга народа”, сообщают #Буквы.

В частности, Зеленский отметил, у “слуг” могут возникать дискуссии относительно деталей. Однако, по мнению президента, когда речь идет о “принципиально важных для страны вещах, на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов”. Он также призвал нардепов не учитывать, как голосуют другие партии.

“Сегодня сверхважными являются законы, которые закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие, законы необходимы для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции, восстановления справедливости и выполнения всех других наших обещаний. Программа президента и парии “Слуга народа” – именно это наша повестка дня. Никакие поправки кого-либо не остановят нас на этом пути”, – заявил Зеленський.

Также он призвал региональных представителей партии не ждать указаний из Киева, а брать на себя инициативу. По его словам, для этого у региональных депутатов есть все необходимые полномочия, ресурсы и финансы.