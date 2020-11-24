Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал положение ресторанов и кафе из-за внедрения карантина выходного дня. Он отметил, что в социальных сетях видел "несколько хороших инициатив" и предложил организовать флешмоб.

Об этом Зеленский заявил в своем видеоблоге 24 ноября.

“После введения карантина выходного дня, я наткнулся в соцсетях на несколько очень хороших инициатив. Это публикации, в которых люди рассказывают о своих любимых кафешках и ресторанах, призывают на выходных заказать там доставку и таким образом поддержать ресторанный бизнес”, – сказал Зеленский.

По его мнению, такие социальные инициативы также положительно повлияют на ресторанный бизнес во время карантина. Президент отметил, что, к сожалению, публикации о любимых заведениях украинцев потерялись “под лавиной дебатов об эффективности карантина и мемов о большом государственном гербе”.

“Расскажите, пожалуйста, в соцсетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку поддержав их таким образом”, – добавил Зеленский.