Об этом Зеленский заявил в своем видеоблоге 24 ноября.
“После введения карантина выходного дня, я наткнулся в соцсетях на несколько очень хороших инициатив. Это публикации, в которых люди рассказывают о своих любимых кафешках и ресторанах, призывают на выходных заказать там доставку и таким образом поддержать ресторанный бизнес”, – сказал Зеленский.
По его мнению, такие социальные инициативы также положительно повлияют на ресторанный бизнес во время карантина. Президент отметил, что, к сожалению, публикации о любимых заведениях украинцев потерялись “под лавиной дебатов об эффективности карантина и мемов о большом государственном гербе”.
“Расскажите, пожалуйста, в соцсетях о местах, где вам всегда вкусно и где можно заказать доставку поддержав их таким образом”, – добавил Зеленский.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд мер по поддержке бизнеса, который пострадал из-за введения карантинных ограничений. По словам Зеленского, в Верховную Раду в ближайшее время будут поданы законопроекты относительно мер по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантином.