Об этом он заявил в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.
В Twitter Axios появилась текстовая версия фрагмента интервью.
Журналист: “Я вижу, вы зол на президента Трампа. Возможно, немного?”
Зеленский: “Немного”.
Правда, из опубликованного фрагмента непонятно, утверждал ли Зеленский, что он “немного” зол на Трампа, или переспрашивал. Интонация украинского лидера неоднозначна.
.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”
Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H
— Axios (@axios) January 29, 2021
Очевидно, что опубликованный фрагмент разговора вырванный из контекста. Впрочем, неизвестно, какую именно ситуацию Зеленский и журналист обсуждали перед этим. Полная версия интервью будет доступна в воскресенье, 31 января.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил штурм здания Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа, которые хотели помешать официальному утверждению Джо Байдена победителем президентских выборов в США.