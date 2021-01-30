Об этом он заявил в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.

В Twitter Axios появилась текстовая версия фрагмента интервью.

Журналист: “Я вижу, вы зол на президента Трампа. Возможно, немного?”

Зеленский: “Немного”.

Правда, из опубликованного фрагмента непонятно, утверждал ли Зеленский, что он “немного” зол на Трампа, или переспрашивал. Интонация украинского лидера неоднозначна.

Очевидно, что опубликованный фрагмент разговора вырванный из контекста. Впрочем, неизвестно, какую именно ситуацию Зеленский и журналист обсуждали перед этим. Полная версия интервью будет доступна в воскресенье, 31 января.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил штурм здания Капитолия в Вашингтоне сторонниками Дональда Трампа, которые хотели помешать официальному утверждению Джо Байдена победителем президентских выборов в США.