Об этом он заявил в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.

В Twitter Axios появилась текстовая версия фрагмента интервью.

Журналист: “Я вижу, вы зол на президента Трампа. Возможно, немного?”

Зеленский: “Немного”.

Правда, из опубликованного фрагмента непонятно, утверждал ли Зеленский, что он “немного” зол на Трампа, или переспрашивал. Интонация украинского лидера неоднозначна.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H

— Axios (@axios) January 29, 2021