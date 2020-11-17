Во вторник, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

“Уволить Стадника Александра Васильевича от должности главы Николаевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению”, – говорится в указе.

Временно обязанности главы Николаевской ОГА будет выполнять Георгий Решетилов.

К слову, 11 ноября чиновники согласовали увольнение Александра Стадника с должности главы Николаевской ОГА по соглашению сторон.