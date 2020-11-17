Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.
“Уволить Стадника Александра Васильевича от должности главы Николаевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению”, – говорится в указе.
Временно обязанности главы Николаевской ОГА будет выполнять Георгий Решетилов.
К слову, 11 ноября чиновники согласовали увольнение Александра Стадника с должности главы Николаевской ОГА по соглашению сторон.
- Во вторник, 17 ноября, пророссийские хакеры взломали сайт Николаевской областной государственной администрации. Киберпреступники, в частности, разместили на сайте ОГА флаг террористической организации “ЛНР” и оставили насмешливое сообщение.