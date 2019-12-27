Об этом сообщил по итогам сегодняшнего заседания Правительства премьер-министр Алексей Гончарук.
“Зеленая” энергия будет продаваться через е-аукционы Prozorro.Продажи. Это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на “чистую” энергию”, – отметил он.
По словам Гончарука, сегодняшнее решение Кабмина также:
• создает условия для развития возобновляемой энергетики;
• позволит привлекать дешевые кредитные ресурсы;
• будет способствовать развитию производства высокотехнологичного оборудования на территории Украины.
Гончарук уточнил, что в Кабмине планируют первые “зеленые” аукционы уже на апрель 2020 года.
Как проинформировали в пресс-службе Правительства, ключевыми особенностями “зеленых” аукционов будут:
• обеспечение добросовестной конкуренции среди их участников;
• сохранение полной конфиденциальности об участниках и поданных ими заявках и полной открытости всех сведений после завершения процедуры торгов;
• автоматическое формирование электронной торговой системой протокола о результатах аукционов и определение победителей (что исключит влияние “человеческого” фактора);
• обеспечение общественного контроля за всем процессом проведения аукциона;
• удобство и простота для инвесторов (без использования бумажных документов или физического присутствия участников на этапе подготовки и проведения аукциона).
- В ночь на 5 ноября состоялось первое за всю историю Украины ограничение генерации “зеленых” производителей.
- 25 апреля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроекта №8449-д, который позволит проводить аукционы на рынке возобновляемой энергетики. Документ дает возможность не только снизить “зеленый” тариф в течение 2020-2024 гг., но и создает равные конкурентные условия для всех игроков. #Буквы попытались разобраться в том, почему данный закон вызвал столь бурный резонанс в СМИ и экспертной среде.