Кабинет Министров принял решение, которое позволяет проводить аукционы по продаже энергии, произведенной из альтернативных источников, через площадку Prozorro.Продажи.

Об этом сообщил по итогам сегодняшнего заседания Правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

“Зеленая” энергия будет продаваться через е-аукционы Prozorro.Продажи. Это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на “чистую” энергию”, – отметил он.

По словам Гончарука, сегодняшнее решение Кабмина также:

• создает условия для развития возобновляемой энергетики;

• позволит привлекать дешевые кредитные ресурсы;

• будет способствовать развитию производства высокотехнологичного оборудования на территории Украины.

Гончарук уточнил, что в Кабмине планируют первые “зеленые” аукционы уже на апрель 2020 года.

Как проинформировали в пресс-службе Правительства, ключевыми особенностями “зеленых” аукционов будут:

• обеспечение добросовестной конкуренции среди их участников;

• сохранение полной конфиденциальности об участниках и поданных ими заявках и полной открытости всех сведений после завершения процедуры торгов;

• автоматическое формирование электронной торговой системой протокола о результатах аукционов и определение победителей (что исключит влияние “человеческого” фактора);

• обеспечение общественного контроля за всем процессом проведения аукциона;

• удобство и простота для инвесторов (без использования бумажных документов или физического присутствия участников на этапе подготовки и проведения аукциона).