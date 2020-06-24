Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на коментарии под постом Корниенко в Facebook.

Напомним, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”.

В конце он подытожил: “Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. он подпрыгнет. выкурит все айкосы. Скажет: “Баба да, баба, да ”.

Корниенко, первым отреагировавший на публикацию видео, принес извинения от себя и от имени Давида Арахамии “за фривольные слова”. Но при этом отметил, что запись смонтирована, слова вырваны из контекста, и ничего из того, что звучало в разговоре, не имело отношения к Ирине Аллахвердиевой.

Украинцы не поверили словам Корниенко и написали гневные комментарии под постом главы партии “Слуга народа”.

“Монтаж прямого эфира”, “Никакого монтажа там нет. Вот такое у вас отношение и к Украине. Был бы нормальным человеком составил бы мандат. Женщины тебя теперь нормально поносить будут, заслуженно”, “Это прямая трансляция была, много николаевцев слышало. Мне Вас жаль. Как можно смонтировать прямой эфир?”, “Опача! Вас опять не так поняли, опять происки врагов. А может вы просто ни на что неспособны кроме вульгарщины, о чем и свидетельствует год пребывания у власти вас и вашего клоуна? Уже учите маршрут в Ростов?”, “Это залет по полной. Саша, проверяй микрофоны, поговорили так поговорили и президент с айкосами попал в эфир”, “Никогда такого не было и вот опять, монтаж, монтаж один монтаж. Ну хоть бы раз, хоть один из вас набрался бы смелости и сказал. Да, мои слова, моя переписка, да – обосрался! Признаю свою вину, меру, степень, глубину. Но взять обосраться в штаны и потом ещ” и сесть на это, только слуга народа способен”, “мы тут уже голову сломали, почему “корабельная сосна”, “Александр, не могли бы вы объяснить чем отличается “корабельная сосна” от “шлюпки портовой”? Я уверен, что только специалист такого высокого класса, как вы – выпускник Трускавецкой школы, можете разъяснить этот сложный филологический аспект. Спасибо “,” А ваши жены тоже корабельные сосны?”, – говорится в комментариях.

Стоит отметить, что не поверили в оправдания Корниенко и те, кто голосовал за партию “Слуга народа”.

“Зеленые вам пора на выход, всем”, “Мне стыдно перед знакомыми за то , что я за вас агитировал и голосовал. Стоял 7 часов в очереди, что бы сменить место голосование. Помню как люди выходили в двор после 8 часов вечера (после экзит-пола) и радовались, были вдохновленные переменами. А теперь все опускают голову и говорят :”Так кто же знал…”. Честно, крик души. Я не бот, да страница левая, но из-за того что раз написал в группе про мера и на второй день вызвали на работу к директору и сказали, что был потише”, “Передайте, пожалуйста, Зеленскому, что он вместе с вами и остальной зеленой командой уже за*бали всех в стране. Давайте перевыборы президента и Верховной Рады побыстрее, а то еще год вашей власти страна не переживет”, “Вся страна благодаря вам узнала, что наш славный лидер политического мира прыгает, скуривает айкосы да еще и сексист, да и, пожалуй, жене своей изменяет, судя по всему ….”, “Спасибо, спасибо за правду!”, “Какие на*ер дела? .. Что вы сделали, кроме видосикив, преследование патриотов и бесстыдного грабежа? От ваших дел мы скоро без страны останемся. Придурки!”, “Что, ку*ва, снова вас вырвало из контекста? Один рассказывает о “штабе спасения Киева” в ресторане “Велюр”, с блэкджеком и шлюхами, второй заказывает аналтабу в Раду, третий, как корабельная сосна … Ку*висько, где вы все родились … И все же, рожи зеленые”, – пишут разгневанные украинцы.