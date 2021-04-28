У четвер, 29 квітня, в 72 населених пунктах Чехії відбулася акція протесту. До маршів доєднатися близько 20 тисяч осіб. Протестувальники вимагали відсторонення президента Мілоша Земана. Під час протесту в Празі розгорнули український прапор.

Про це повідомляє чеський телеканал CNN Prima News.

Масовий протест отримав назву “Hrad za hranou, republika v ohrožení”. Основна акція відбувалася на Вацлавській площі в Празі, куди прийшли кілька тисяч осіб. Аналогічні акції проходили у понад 70 чеських містах.

Організатором протесту виступила чеська організація “Milion chvilek pro demokcii”, яка вже 4 роки організовує протести та демонстрації проти уряду чеського прем’єр-міністра Андрія Бабіша. Примітно, що протестувальники суворо дотримувалися дистанції та носили маски, за чим стежили і протестувальники, і правоохоронці.

Багатотисячним мітингом чехи висловили протест проти президента Чехії Мілоша Земана і політиків, які підтримують Росію.

Напередодні Земан виступив із заявою, в якій сказав, що Служба безпеки та інформації (BIS) країни не має доказів присутності російських агентів в районі села Врбетіце в момент вибухів на складі боєприпасів у жовтні 2014 року. Мешканці села Врбетіце, де відбувся вибух, були присутніми на акції в Празі, де їх зустріли аплодисментами.

Протестувальники звинувачували Земана у поширенні російської пропаганди та наголошували на тому, що його перебування на посаді несе загрозу для безпеки країни.

Зі сцени представники організації оголошували свої вимоги та гасла. У своїх промовах називали Земана брехуном і зрадником. Пригадували і про нового заступника МВС країни Міхала Гашека, якого звинувачують у зв’язках з російською владою.

Протестувальники вимагали відсторонення Земана від посади президента. В натовпі лунали гасла “Земан, їдь до Росії”.

Як відомо, Земан став президентом у 2018 році. Його каденція завершується 8 березня 2023 року. На протесті був присутній співак і колишній міністр з прав людини Майкл Кочаб. Раніше він оголосив, що у 2023 році змагатиметься за президентське крісло. Наразі він серед ініціаторів петиції до сенаторів з вимогою подати проти Земана конституційний позов.

Під час протесту активісти підняли прапори на підтримку України і Білорусі. Також було розгорнуто прапор Європейського Союзу.

Вибух у Врбетіце

Минулого тижня влада Чехії ухвалила рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибухів, що трапилися на складі боєприпасів у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.

Зазначалося, що всі 18 співробітників посольства РФ у Празі були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб – ГРУ і Служби зовнішньої розвідки.

Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.

Вказані чоловіки використовували російські паспорти на ім’я Олександра Петрова і Руслана Боширова. Судячи з оприлюднених поліцією фото, це ті ж чоловіки, яких звинувачували в отруєнні Скрипалів у Великій Британії у 2018 році (колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в місті Солсбері).

Розслідувачі Bellingcat раніше ідентифікували “Петрова” і “Боширова” як офіцерів ГРУ РФ Олександра Мішкіна та Анатолія Чепігу.

Після рішення чеського МЗС вислати 18 російських дипломатів Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії персонами нон грата.

Депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову з закликом до уряду вимагати від Росії виплатити компенсацію за шкоду після вибуху у Врбетіце в 2014 році.